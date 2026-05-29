Беспилотник упал на многоэтажку в Румынии: есть пострадавшие

В румынском городе Галац беспилотник упал на жилой дом, после чего прогремел взрыв и возник пожар в квартире на 10-м этаже. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и специализированные службы.

Об инциденте сообщила Служба экстренного реагирования Румынии (ISU).

По данным спасателей, два человека, находившиеся в квартире, где возник пожар, смогли самостоятельно эвакуироваться ещё до прибытия экстренных служб. Изначально сообщалось, что пострадавших нет, однако позже спасатели уточнили, что два человека получили незначительные травмы и ссадины. Медики оказали им помощь на месте происшествия.

Пожар удалось быстро ликвидировать. Спасатели также проверили прилегающую территорию и на данный момент не обнаружили других беспилотников.

Для выяснения причин взрыва и всех обстоятельств инцидента в Галац направили специальную следственную группу по расследованию взрывов, в состав которой входят сотрудники уголовной полиции и Национального института криминалистики Румынии.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение дрона и обстоятельства его падения.

Стоит отметить, что город Галац расположен недалеко от украинской границы, а Воздушные силы ВСУ незадолго до инцидента сообщали о дронах в Одесской области, которая граничит с Румынией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.