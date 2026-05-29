В НАТО отреагировали на падение российского дрона на дом в Румынии

В НАТО осудили инцидент с падением российского беспилотника на жилой дом в Румынии во время и заявили об усилении обороны союзников.
В НАТО отреагировали на инцидент с падением беспилотника на многоэтажку в Румынии, который произошёл во время российских атак на украинскую инфраструктуру вблизи границы.

Соответствующий пост появился на странице пресс-секретаря НАТО Элисон Харт в соцсети X.

Она напомнила, что ночью российский дрон попал в многоквартирный дом на территории Румынии. Инцидент произошёл на фоне массированной атаки, которую Россия осуществляла по объектам в Украине в приграничных районах.

В заявлении отмечается, что генеральный секретарь НАТО находится на связи с румынскими властями и получает информацию о последствиях удара.

«НАТО находится на связи с румынскими властями. Мы осуждаем безрассудные действия россии, и Альянс продолжит укреплять нашу оборону против всех угроз, включая дроны», – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 29 мая в румынском городе Галац российский беспилотник упал на жилой дом, после чего прогремел взрыв и возник пожар в квартире на 10-м этаже. Позднее румынское Минобороны подтвердило, что в Галаце упал именно российский дрон, который залетел в страну во время ночной атаки РФ на приграничные объекты Украины.

Как известно, ранее российские дроны уже залетали в Румынию во время массированных атак на Украину. В частности, в мае БПЛА нарушил воздушное пространство страны, а в апреле сообщалось о падении обломков беспилотников.

