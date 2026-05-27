Оккупанты ночью массированно атаковали Чернигов, в городе прозвучало более десятка взрывов

Россияне ночью атаковали беспилотниками Чернигов, в результате чего раздалось около 15 взрывов. В городе зафиксированы повреждения.
В ночь на среду, 27 мая, российские войска массированно атаковали Чернигов, в результате чего повреждено одно из предприятий города.

Об этом говорится в заявлении главы Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского.

Как известно, перед этим Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении вражеских дронов в направлении Чернигова и области. Позже Брижинский подтвердил, что областной центр находится под массированным ударом врага.

Отмечается, что в Чернигове во время атаки прозвучало около 15 взрывов. В результате обстрела было повреждено одно из предприятий города.

Согласно словам руководителя ГВА, на данный момент информация о пострадавших мирных жителях не поступала. При этом местные власти не раскрывают другие подробности российского обстрела.

Напомним, оккупанты днем 26 мая нанесли серию ударов по Запорожью, один из которых попал на видео. В результате обстрела известно о 15 раненых и травмированных.

Кроме того, враг атаковал кладбище в городе Сновск Черниговской области с использованием беспилотников. В результате атаки пострадала женщина.

