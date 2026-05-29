Войска рф попали в «черный список» ООН

Организация Объединенных Наций официально внесла российские вооруженные силы и силы безопасности в «черный список» за сексуальное насилие во время войны в Украине.

Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, ссылаясь на новый ежегодный отчет ООН.

«В ежегодном докладе Организации Объединенных Наций по сексуальному насилию в условиях конфликта российские вооруженные силы и силы безопасности впервые официально внесены в перечень сторон, ответственных за сексуальное насилие во время войны», – написал Лубинец.

Сообщается, что организации удалось верифицировать 310 случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом на территории россии и временно оккупированных территориях Украины в отношении военнопленных и гражданских удерживаемых лиц. Подавляющее большинство пострадавших – мужчины.

В ООН подчеркнули, что рф системно отказывает в доступе международным мониторинговым миссиям, что затрудняет проверку масштабов преступлений.

Омбудсмен подчеркнул, что сексуальное насилие со стороны российских оккупантов определено как военное преступление и грубое нарушение международного права.

«Факт официального внесения российских силовых структур в «черный список» ООН является важным международным признанием ответственности российской федерации за эти преступления. Вместе с тем этого недостаточно без дальнейших решительных шагов международного сообщества», – добавил Лубинец.

Украинский омбудсмен просит немедленно предоставить доступ специалистам Красного Креста и ООН к местам содержания, а также усилить международное давление. Необходимо усилить механизмы привлечения к ответственности исполнителей и высшего военно-политического руководства россии.

Также в ежегодном отчете ООН по сексуальному насилию в условиях вооруженного конфликта фигурируют войска Израиля. Они впервые внесены в список из-за отношения к удерживаемым палестинцам. Однако Израиль отвергает эти обвинения.

Как известно, всего в «черный список» внесены 77 правительственных и неправительственных организаций из двенадцати стран, подозреваемых в совершении или ответственности за сексуальное насилие в конфликтах по всему миру.

