Войска рф вечером атаковали Одессу, есть жертва и раненые

Российские оккупационные войска вечером 25 мая нанесли комбинированный удар по Одессе, в результате чего погиб человек, а еще трое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщают глава Одесской ГВА Сергей Лысак и руководитель ОВА Олег Кипер.

Как известно, перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики с юга. Вскоре военные зафиксировали скоростную цель в направлении Одесской области, после чего в областном центре прогремел мощный взрыв.

Как отмечается, в результате атаки на Одессу поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Также взрывной волной повреждены окна в учебном заведении и жилых домах рядом.

По данным местных властей, один из трех пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Количество пострадавших увеличилось до четырех. К сожалению, только что стало известно, что один из них скончался. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в сообщении Лысака.

Руководитель ГВА добавил, что специалисты районной администрации уже проводят обследование и оценку масштабов повреждений.

Как известно, в понедельник утром, 25 мая, российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Краматорску и поселку Ясногорка Донецкой области. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие.

Уже вечером российские войска нанесли новый авиаудар по центру Краматорска, в результате атаки ранения получили 12 человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Напомним, количество пострадавших в результате российского удара по Дергачам Харьковской области увеличилось до 23 человек.

Также количество пострадавших в результате российской атаки на Павлоград возросло до десяти. Четыре человека госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии.

