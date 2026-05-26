Россия ночью атаковала Украину баллистикой и более чем 120 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 26 мая российские войска атаковали Украину двумя ракетами «Искандер-М» и 122 дронами различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 111 воздушных целей.
Российские войска в ночь на 26 мая атаковали Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», а также 122 ударными беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области – рф и временно оккупированной территории АР Крым, а также 122 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – временно оккупированная территория АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 9 ударных БПЛА и ракет в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки БПЛА) в 3 локациях.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 25 мая нанесли комбинированный удар по Одессе, в результате чего погиб один человек, а ещё трое мирных жителей получили ранения.

А утром того же дня россияне нанесли авиаудар по Краматорску и посёлку Ясногорка Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

