Россияне атаковали инфраструктуру «Нафтогаза» на Черниговщине

Национальная безопасность
Читати українською
Российские войска нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры «Нафтогаза» в Черниговской области. Зафиксировано разрушение оборудования, пострадавших нет.
Фото ілюстративне glavcom.ua

Российские войска утром 19 мая нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры «Нафтогаза» в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Атаки на газовую инфраструктуру Украины: как часто рф наносит ударыРоссия снова пыталась разрушить объекты газовой инфраструктуры, ударив по Львовщине Орешником. На инфографике – частота ударов врага по объектам газоснабжения и ПХГ.

По данным компании, враг поразил сразу несколько производственных объектов. В результате ударов дронов зафиксировано разрушение критически важного оборудования на территории объектов.

Персонал одного из атакованных объектов был эвакуирован, пострадавших нет.

На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий и уточнение масштабов повреждений.

Напомним, накануне россия нанесла очередной массированный удар тремя баллистическими ракетами по объектам «Нафтогаза» в Днепропетровской области. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.

Кроме того, в начале мая российские оккупационные войска за сутки нанесли удары по пяти объектам группы Нафтогаз в Сумской и Харьковской областях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Нафтогаз Газ Черниговская область Энергетика Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Петиция против повышения стоимости проезда в Киеве за сутки набрала необходимое количество голосов
Россия ударила баллистикой по Прилукам: загорелся гипермаркет, есть погибшие и пострадавшие
Россияне атаковали инфраструктуру «Нафтогаза» на Черниговщине
СБУ задержала охранника столичного вуза, который корректировал удары по Киеву
НАБУ и САП проводят обыски в Верховном Суде
Апелляционная палата подтвердила конфискацию авто экс-полицейского из Днепра
В ОП рассказали, сколько денег удалось привлечь к программе закупки оружия США для Украины
Снижение мобилизационного возраста и ограничение выезда для молодежи: у президента дали окончательный ответ
Гренландия заявила о прогрессе в переговорах с США, но обозначила «красные линии» – СМИ
инфографикаЛекарства, пищевые добавки, косметика: как менялись объемы продаж аптечной продукции за 5 лет
Больше новостей