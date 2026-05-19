Россияне атаковали инфраструктуру «Нафтогаза» на Черниговщине

Российские войска утром 19 мая нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры «Нафтогаза» в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По данным компании, враг поразил сразу несколько производственных объектов. В результате ударов дронов зафиксировано разрушение критически важного оборудования на территории объектов.

Персонал одного из атакованных объектов был эвакуирован, пострадавших нет.

На местах работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий и уточнение масштабов повреждений.

Напомним, накануне россия нанесла очередной массированный удар тремя баллистическими ракетами по объектам «Нафтогаза» в Днепропетровской области. В результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения.

Кроме того, в начале мая российские оккупационные войска за сутки нанесли удары по пяти объектам группы Нафтогаз в Сумской и Харьковской областях.

