Дроны вновь атаковали объекты в российском Туапсе, вспыхнула нефтебаза

Сегодня ночью, 27 мая, беспилотники снова атаковали Туапсе в Краснодарском крае рф, в результате чего загорелась местная нефтебаза.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы и мониторинговые ресурсы.
По предварительной информации, беспилотники в очередной раз поразили нефтебазу в Туапсе, на опубликованных кадрах пораженного объекта видны масштабный пожар и густой дым.
Официальной информации о подробностях и последствиях атаки от местных властей или от украинских Сил обороны пока что нет.
Кроме Туапсе, под атакой оказались еще несколько регионов рф. В частности, по данным местных пабликов, в Таганроге прогремели взрывы в результате ракетной атаки. При этом речь идет и о «прилете» в российском Воронеже.
Предварительно, в Таганроге под ударом оказался Авиационный ремонтный завод 325, где также поднимается густой дым.
Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили остановку Сызранского НПЗ после украинской атаки. Удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу был нанесён в ночь на 21 мая. Президент Владимир Зеленский показал последствия ударов.
А на следующий день Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, который является одним из крупнейших в россии и расположен примерно в 700 километрах от украинской границы.
Также недавно Служба безопасности Украины поразила нефтеперекачивающую станцию во Владимирской области рф, которая обеспечивает поставки топлива в Московский регион. В результате атаки беспилотников на объекте возник масштабный пожар.
