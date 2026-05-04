Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать: Зеленский после встречи с Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает вступление Украины в ЕС и заявил, что Словакия будет помогать Киеву на этом пути.
Об этом в Телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам двусторонней встречи с премьером Словакии в Ереване.
«Встретился в Ереване с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Затронули вопрос членства Украины в Европейском Союзе. Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать на этом пути. Спасибо за это», – написал президент.
По словам Зеленского, Украина и Словакия заинтересованы в развитии сильных отношений, поэтому Украина открыта к конструктивному диалогу.
Также политики обсудили сотрудничество в различных сферах и проведение заседания правительств в формате межправительственной комиссии в ближайшее время.
«Говорили об обмене визитами в Киев и Братиславу – договорились, что команды будут работать над графиком», – добавил президент Украины.
Как известно, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо после разговора с президентом Владимиром Зеленским внезапно заявил, что ни одно мирное соглашение с россией невозможно без согласия Украины.
Напомним, на днях Зеленский и Фицо провели телефонные переговоры, в ходе которых политики договорились о встрече на полях саммита Европейского политического сообщества. Тогда президент Украины пригласил Фицо с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу.
А в апреле Словакия сообщала, что подаст иск в суд Европейского Союза из-за решения о поэтапном запрете импорта российского газа.
