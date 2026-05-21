Германия предлагает предоставить Украине спецстатус в ЕС до момента обретения членства

Германия предлагает предоставить Украине новый статус «ассоциированного члена» ЕС как временное решение до полноправного вступления. Такой статус частично «удовлетворит» запрос Киева на скорейшее вступление.

Такое заявление якобы сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Spiegel, ссылаясь на собственные источники информации.

Свое видение он изложил в письме к другим европейским лидерам.

Мерц признает, что расширение ЕС является «геополитической необходимостью», но процесс вступления затяжной. Поэтому он выступил с идеей «ассоциированного членства» Украины в Евросоюзе. Этот статус должен быть временным, но он позволит частично «закрыть» запрос Украины на скорейшее вступление.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

«Я убежден, что нам нужен новый импульс и для Украины, и для стран Западных Балкан и Молдовы», – отмечает он.

Украина, по его мнению, находится в особой ситуации из-за войны и в то же время достигла значительного прогресса в переговорах.

Предложенный Мерцем временный спецстатус «ассоциированного члена» для Украины предусматривает большие права и обязанности, чем у обычных кандидатов в классическом процессе вступления.

В частности, как «ассоциированному члену» ЕС, Украине предлагается предоставить следующие преференции:

– участие и право голоса на встречах Совета ЕС и Евросовета, а также участие без права голоса в работе Еврокомиссии и Европарламента;

– постепенная интеграция в бюджет ЕС;

– распространение на Украину статьи 42.7 Договоров ЕС о взаимной помощи и обороне. Это обеспечит определенные гарантии безопасности Украины и удовлетворит ее запрос;

– особое участие в Суде ЕС, с должностью Assistant Rapporteur.

Канцлер Германии убежден, что предоставление Украине такого спецстатуса должно способствовать и переговорному процессу, инициированному США – поскольку речь идет о применении к Украине европейской статьи о взаимопомощи. В то же время Мерц рекомендует предусмотреть механизм сокращения этих прав, в случае отступления Украины от фундаментальных ценностей ЕС на евроинтеграционном пути.

Западным Балканам и Молдове он предлагает предоставить не идентичные, а отдельные планы ускоренной интеграции в Евросоюз.

Для Украины главный шанс такого формата – быстрее получить часть политической, экономической и безопасностной интеграции, не дожидаясь полного завершения вступных переговоров. Главный риск – чтобы «ассоциированное членство» не стало политической заменой полноправного вступления, а оставалось именно переходным этапом.

Напомним, это не первое подобное предложение от представителей стран-членов ЕС для Украины. Ранее Франция и Германия уже предлагали Украине альтернативный формат интеграции в ЕС. Он больше сосредоточен на сотрудничестве стран и ЕС в плоскости безопасности.

Между тем, Украина заявляла, что стремится открыть все шесть переговорных кластеров до июля 2026 года, чтобы уже в 2027-м выйти на подписание договора о членстве в ЕС.

Однако европейские союзники называют такие сроки слишком оптимистичными и настаивают на постепенной интеграции, основанной на реальных реформах, а не на скорости.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо недавно заявил, что поддерживает вступление Украины в ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.