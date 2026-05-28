ВСУ поразили базу российских войск на оккупированном побережье Азовского моря

Силы беспилотных систем поразили пункт дислокации 9-й отдельной мотострелковой бригады в составе 51-й армии рф на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом 413-й полк СБС сообщил в соцсетях, обнародовав соответствующие кадры.

19 мая 2026, 19:54

Поражение военного объекта произошло на временно захваченной территории Донецкой области – в селе Безыменное, которое находится под российской оккупацией с 2014 года.

По данным украинских защитников, враг намеренно обустроил базу на территории бывшего детского лагеря «Зіронька» на побережье Азовского моря, используя гражданскую инфраструктуру для маскировки военного объекта.

«Это уже второе поражение объектов 9 ОМсБр, нанесенное операторами «Рейда». Ранее в мае они нанесли удар по командному пункту бригады во временно оккупированном Покровске», – проинформировали в СБС.

Также, как отмечается, «еще раньше, в апреле, «Рейд» поразил пункт временной дислокации 36-й отдельной мотостроительной бригады, которая является «ядром» 29-й общевойсковой армии Вооруженных сил рф».

В Силах беспилотных систем отметили, что системное поражение баз, мест сосредоточения и пунктов управления врага ослабляет его возможности планировать и осуществлять наступательные действия.

Как известно, накануне СБС поразили ряд ключевых целей врага на оккупированных территориях, среди которых – радиолокационная станция «Небо-СВ» и объекты российских зенитных комплексов.

Напомним, недавно Силы обороны нанесли удары по базам и эшелону оккупантов на Луганщине.

Также в ночь на 23 мая пилоты Сил беспилотных систем повторно атаковали дронами вражеский фрегат «Адмирал Эссен» в порту Новороссийска.

Кроме этого, в понедельник, 25 мая, ВСУ поразили ракетами Storm Shadow военный объект оккупантов на Луганщине.

