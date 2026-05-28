Кабмин усилил контроль за больничными: что изменилось

Кабинет министров изменил порядок проверки больничных и ужесточил контроль за обоснованностью их выдачи.

Соответствующее постановление правительство приняло 27 мая.

Документ предусматривает введение новых требований к врачам, которые будут проверять медицинские заключения о временной нетрудоспособности. В частности, проверки будут проводить по принципу экстерриториальности – уполномоченный врач не сможет проверять документы, выданные в своем регионе.

Кроме того, Кабмин определил новые критерии для врачей, которые получат право проводить такие проверки. Они должны иметь не менее двух лет практики, соответствующий сертификат о прохождении профессионального обучения и быть внесенными в спецсписок, который будет формировать Пенсионный фонд по согласованию с НСЗУ.

По результатам проверок будут формировать специальную справку, которую будут отправлять медицинскому учреждению через электронный кабинет или заказным письмом. Кроме того, правительство уточнило механизм обжалования требований компенсации страховых выплат.

Напомним, недавно министерство здравоохранения опровергло информацию о возможных трудностях с визитами к семейному врачу и оформлением направлений к узкоспециализированным врачам. В ведомстве говорят, что изменения в электронном реестре касаются не медицинских услуг, а усиления кибербезопасности системы.

Также сообщалось, что правительство упростило правила участия в программе «Скрининг здоровья 40+». Теперь подать заявку на обследование можно в любое время, не дожидаясь определенной даты рождения.

