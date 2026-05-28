Кабмин усилил контроль за больничными: что изменилось

Общество
Читати українською
Кабмин решил изменить порядок проверки больничных и ужесточил контроль за обоснованностью их выдачи.
Фото: Shutterstock

Кабинет министров изменил порядок проверки больничных и ужесточил контроль за обоснованностью их выдачи.

Соответствующее постановление правительство приняло 27 мая.

Больничные и декретные для ФЛП будут считать по-новому: что изменил КабминКабмин изменил правила расчета больничных и декретных для ФЛП. «Льготные» месяцы без ЕСВ больше не будут уменьшать выплаты. Узнайте, что еще изменилось для предпринимателей.

Документ предусматривает введение новых требований к врачам, которые будут проверять медицинские заключения о временной нетрудоспособности. В частности, проверки будут проводить по принципу экстерриториальности – уполномоченный врач не сможет проверять документы, выданные в своем регионе.

Кроме того, Кабмин определил новые критерии для врачей, которые получат право проводить такие проверки. Они должны иметь не менее двух лет практики, соответствующий сертификат о прохождении профессионального обучения и быть внесенными в спецсписок, который будет формировать Пенсионный фонд по согласованию с НСЗУ.

По результатам проверок будут формировать специальную справку, которую будут отправлять медицинскому учреждению через электронный кабинет или заказным письмом. Кроме того, правительство уточнило механизм обжалования требований компенсации страховых выплат.

Напомним, недавно министерство здравоохранения опровергло информацию о возможных трудностях с визитами к семейному врачу и оформлением направлений к узкоспециализированным врачам. В ведомстве говорят, что изменения в электронном реестре касаются не медицинских услуг, а усиления кибербезопасности системы.

Также сообщалось, что правительство упростило правила участия в программе «Скрининг здоровья 40+». Теперь подать заявку на обследование можно в любое время, не дожидаясь определенной даты рождения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Кабмин Больничный лист Врач Медицина
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума о перемирии – Axios
Зеленский рассказал, когда Украина планирует открыть первый кластер о вступлении в ЕС
В ООН призвали Украину и россию к прекращению эскалации и возобновлению переговоров
Оккупанты нанесли серию ударов по Днепропетровщине, более 10 пострадавших
инфографикаКак активно украинцы покупали книги во время полномасштабной войны
Кабмин усилил контроль за больничными: что изменилось
В Чехии задержан еще один подозреваемый в поджоге компании, производящей дроны для Украины
Правоохранители разоблачили на взятках детектива и аналитика БЭБ
У Зеленского рассказали, что приедет вместе с Gripen и как это усилит оборону Украины
Войска рф нанесли удары по гражданскому транспорту на Сумщине, есть жертвы и ранены
Больше новостей