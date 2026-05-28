«Время пришло»: Кос заявила, что ЕС должен согласовать новую ускоренную модель вступления в Союз

Лидеры государств-членов Евросоюза должны согласовать новую, более быструю модель присоединения новых членов к ЕС.

Такое заявление сделала член Европейской комиссии по вопросам расширения ЕС Марта Кос, цитирует Financial Times.

Она выразила обеспокоенность, что попытка Украины присоединиться к блоку в кратчайшие сроки будет неудачной, так как сейчас преобладает устаревшая модель. Доказательством этого, по мнению Кос, является жесткий и многолетний подход Брюсселя до расширения, который в последний раз принимал нового члена более 10 лет назад.

По мнению европолитика, эта модель противоречит убеждению, что добавление новых членов является геополитической необходимостью, поэтому нужны изменения. Особенно, когда этот вопрос касается вступления Украины.

27 апреля 2026, 17:06

«Если и есть подходящее время ускорить расширение союза, то это время пришло. Столицам ЕС пора перейти от слов к действиям. Я здесь не для того, чтобы поддерживать статус-кво», – заявила Кос.

Вместе с тем она признала, что Украина не сможет вступить в ЕС в 2027 году, однако есть смысл изменить процесс принятия новых членов.

Ее также попросили прокомментировать предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца на некоторое время предоставить Украине статус «ассоциированного члена»: так Украина могла бы получить возможность участвовать в заседаниях ЕС без права голоса.

«Это полезная вещь, потому что нам нужны серьезные дебаты по этой теме. Я выступаю за такие дискуссии. Это лишь одна из идей, и это хорошее начало для обсуждений», – ответила еврокомиссар.

Сейчас идут дискуссии между лидерами ЕС. Часть из них, по словам Кос, выступает за комбинацию принципов с учетом заслуг кандидата и возможностей поэтапного вступления в ЕС. Единственное, в чем блок не уступит – это требования в сфере верховенства права, независимости судебной власти и борьбы с коррупцией.

«Это на самом деле гораздо больше, чем просто расширение. Речь идет о нашем будущем. И поэтому я надеюсь, что лидеры признают это и продемонстрируют нам свою решимость и единство в заботе о будущем нашего Европейского Союза», – добавила Кос.

Ранее мы сообщали, что Европейская комиссия планирует уже 16 июня предложить официально открыть первый кластер переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз.

Тем временем в Европе продолжаются дискуссии относительно формата будущего членства Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно предложил идею «асоциированного членства» Украины без полного права голоса в ЕС. В Киеве это предложение отвергли, подчеркнув, что страна стремится к полноценному членству в Евросоюзе.

Также стало известно, что часть дипломатов сомневается в юридической и практической реализуемости формата, предложенного Мерцем. А Еврокомиссия подчеркивает необходимость соблюдения «оценки по достижениям» в процессе расширения блока.

