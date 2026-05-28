Совет ЕС одобрил выплату для Украины в размере 2,8 млрд евро

Совет Европейского Союза одобрил седьмой транш для Украины в размере почти 2,8 миллиарда евро. Эти деньги поступят в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility.

Об этом сообщили в пресс-службе евроинституции в четверг, 28 мая.

Как говорится в сообщении Совета ЕС, Украина должна получить эту выплату, поскольку успешно выполнила одиннадцать из заложенных двадцати шагов, необходимых для выплаты седьмого транша.

Это также отражает завершение выполнения Украиной ряда ранее нерешенных шагов. Ряд шагов был выполнен быстрее, чем это требовалось в рамках «Плана Украины».

28 мая 2026, 11:18 Рада ратифицировала соглашение с ЕС о кредите на 90 млрд евро Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения с Европейским союзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

«Согласно новой методологии, одобренной Европейской комиссией, Украина впервые получит компенсацию за такое досрочное завершение», – отмечается в сообщении.

Как указано, выплаты в рамках программы Ukraine Facility привязаны к «Планy Украины». В этом плане определена стратегия Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, наряду со временными рамками для внедрения реформ, согласованными с целями по вступлению в Евросоюз в течение следующих лет.

Седьмая выплата следует за предыдущей шестой выплатой объемом 2,3 млрд евро, которую Украина получила в декабре 2025 года.

Как известно, Ukraine Facility, который вступил в силу 1 марта 2024 года, предоставляет более €50 миллиардов стабильного финансирования в виде грантов и кредитов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год. Из этих 50 млрд евро более 38 млрд евро ориентировочно предназначены для поддержки реформ и инвестиций, изложенных в «Плане Украины».

12 марта 2025, 12:44 Помощь Украине VS импорт российского газа и нефти: сколько денег потратили страны ЕС На инфографике – сравнение, сколько средств страны ЕС потратили на помощь Украине и на импорт российских энергоносителей.

Таким образом, после оценки Еврокомиссией запроса Украины на платеж 14 апреля 2026 года, Совет ЕС «пришел к выводу, что Украина удовлетворительно приняла ряд реформ, изложенных в «Плане Украины».

Ранее мы сообщали, что Украина должна провести ряд реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, чтобы получить часть бюджетной поддержки из кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

20 мая еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис подписал Меморандум о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи Украине на сумму 8,35 млрд евро. Этот транш ожидается в рамках 90-миллиардного кредита ЕС.

А сегодня, 28 мая, Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.