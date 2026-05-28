Оккупанты нанесли серию ударов по Днепропетровщине, более 10 пострадавших

Российские оккупационные войска в течение четверга, 28 мая, почти 40 раз атаковали Днепропетровскую область, в результате чего 12 человек получили ранения, половина из них – дети.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

На Никопольщине под огнем оказались Никополь, а также Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская Мировская общины. В результате атак были повреждены многоквартирные и частные дома, предприятие, инфраструктура и автомобиль.

Как отмечается, во время российских ударов пострадали 10 человек, среди них – шестеро детей.

«Это девочки 1, 4, 8 и 14 лет и мальчики 10 и 13 лет. Они и еще двое взрослых будут лечиться амбулаторно. В больницу доставлены 46-летний мужчина и 56-летняя женщина. Мужчина – «тяжелый», – говорится в сообщении.

Также в Синельниковском районе захватчики ударили по районному центру, в результате чего были ранены две женщины 70 и 89 лет. Последняя – в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, в среду, 27 мая, российские оккупационные войска атаковали детскую площадку в Корабельном районе Херсона, в результате чего погиб человек, а мать с двумя детьми получили ранения.

Также российские войска в ночь на 28 мая атаковали Украину баллистической ракетой «Кинжал», а также 147 ударными беспилотниками различных видов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

