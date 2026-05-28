В Брюсселе назвали дату начала нового этапа переговоров по вступлению Украины в ЕС – СМИ

Европейская комиссия планирует уже 16 июня предложить официально открыть первый кластер переговоров по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. Окончательное решение могут принять лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 18 июня.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника Еврокомиссии.

27 апреля 2026, 17:06 ЕС без иллюзий: почему быстрое членство Украины до 2027 года почти нереалистично Быстрое вступление Украины в ЕС до 2027 года почти нереально - переговорные кластеры еще не открыты политически, впереди 33 главы, сложные реформы, согласие всех стран ЕС и ратификация договора о вступлении.

Речь идет о старте нового этапа переговоров о членстве Украины в ЕС, который долгое время оставался заблокированным из-за позиции Венгрии. Бывший премьер-министр страны Виктор Орбан неоднократно тормозил продвижение украинской заявки на вступление в Евросоюз.

Впрочем, после парламентских выборов ситуация изменилась. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр, хотя и не выразил прямой поддержки вступлению Украины в ЕС, занял более сдержанную позицию. Ожидается, что во время визита в Брюссель он будет обсуждать вопросы разблокирования европейских средств, замороженных для Венгрии из-за нарушения норм ЕС при предыдущей власти.

Еще в апреле еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что переговоры по первому кластеру могут стартовать сразу после завершения правительственного перехода в Венгрии.

Первый кластер переговоров касается ключевых направлений – демократии, верховенства права, экономики и государственных институтов. Именно его открывают первым и закрывают последним в процессе вступления в ЕС.

Другие переговорные кластеры для Украины и Молдовы, по данным издания, могут открыть уже в июле.

Напомним, в Европе продолжаются дискуссии относительно формата будущего членства Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно предложил идею «ассоциированного членства» Украины без полного права голоса в ЕС. В Киеве это предложение отвергли, подчеркнув, что страна стремится к полноценному членству в Евросоюзе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.