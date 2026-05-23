Зеленский отреагировал на план «ассоциированного членства» Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский выступил против идеи так называемого «ассоциированного членства» Украины в Европейском Союзе без полноценного права голоса.
Об этом сообщает Reuters, получившее доступ к письму главы государства, адресованному руководству ЕС.
Инициатива предусматривала промежуточный формат участия Украины в Евросоюзе – с расширенными возможностями влияния, но без полноправного членства. Ее ранее предложил канцлер Германии Фридрих Мерц, аргументировав это особыми условиями войны и необходимостью поддержать Украину еще до завершения переговоров о вступлении.
В ответ Зеленский подчеркнул, что подобная модель несправедлива, поскольку лишает Украину ключевого права – участия в принятии решений.
«Было бы несправедливо, если бы Украина была в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Настало время двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства», – говорится в письме президента.
В то же время глава государства поблагодарил европейских партнеров за поддержку во время войны и подчеркнул, что Украина выполняет роль «щита Европы» в противостоянии российской агрессии.
Напомним, Мерц предложил создать для Украины специальный статус с доступом к отдельным институтам ЕС и программам финансирования, но без полноценного права голоса. В Еврокомиссии в целом приветствуют дискуссию об «инновационных решениях», однако подчеркивают, что процесс расширения должен оставаться справедливым для всех стран и базироваться на выполнении критериев.
Тем временем министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти подчеркнула, что «ассоциированное членство» рискует оставить Украину в неопределенности на пути в ЕС.
