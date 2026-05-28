Антикоррупционный суд продлил арест подозреваемого по делу ГПЗКУ

Высший антикоррупционный суд продлил до 20 июля срок содержания под стражей менеджеру ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» Максиму Бондаренко в рамках дела о завладении зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на сумму 776 млн грн. Одновременно ему снизили залог до 15 млн грн.

Такое решение 22 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу Бондаренко и определил ему альтернативой 19,96 млн грн залога. Детектив Национального антикоррупционного бюро просил продлить арест еще на два месяца и не менять залог.

«Удовлетворить частично ходатайство. Продлить срок содержания под стражей (Бондаренко – ред.) на 60 дней до 20 июля 2026 года включительно. Определить подозреваемому альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 4500 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, составляющую в денежном эквиваленте 14 976 000 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения зерном ГПЗКУ. В состав организованной преступной группы входили бывшие топ-чиновники госкорпорации и представители иностранной компании. Следствие установило, что в 2021 году руководство ГНСКУ заключило с компанией-нерезидентом четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы.

Вопреки условиям договоров, предусматривавших 100% оплату товара к моменту перехода права собственности, оригиналы коносаментов на груз оказались у компании-покупателя. Это позволило беспрепятственно разгрузить суда и распоряжаться зерном, которое не было оплачено. Чтобы скрыть этот факт и создать ошибочное впечатление контроля над имуществом, в ГНСКУ оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями. В результате таких действий государственная корпорация потеряла почти 106 тыс. тонн зерна стоимостью 776 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.