В Европе хотят ускорить переговоры о вступлении Молдовы в ЕС

Европейский Союз стремится ускорить переговоры по вступлению Молдовы в ЕС, хотя конкретная дата начала процесса пока не определена.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас во время совместной пресс-конференции в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду, пишет Reuters.

По словам Каллас, Евросоюз должен использовать нынешнее «окно возможностей» для расширения блока, пока ни одна из стран не выступает против присоединения Молдовы к ЕС.

«Мы еще не определили конкретную дату, но очевидно, что должны действовать быстро», – подчеркнула она.

Глава европейской дипломатии пояснила, что смены правительств в странах ЕС могут влиять на позицию по расширению Союза, поэтому процесс не стоит затягивать.

«Никогда не знаешь, когда к власти придет правительство, у которого возникнут двусторонние проблемы», – отметила Каллас.

Она также подчеркнула, что Приднестровье не станет препятствием для евроинтеграции Молдовы, и положительно оценила прогресс страны в проведении реформ.

В свою очередь Майя Санду подтвердила, что Кишинев рассчитывает подписать договор о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Напомним, недавно парламент Молдовы принял окончательное решение о выходе из СНГ.

Как известно, Украина и Молдова синхронно движутся в ЕС, поскольку обе страны подали заявки весной 2022 года, получили статус кандидатов в июне 2022 года и начали официальные переговоры о вступлении 25 июня 2024 года. Однако ранее уже сообщалось, что Молдова может опередить Украину на пути к членству в ЕС. Несмотря на то, что обе страны провели масштабные реформы для присоединения к ЕС и выполнили все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера, заявку Украины блокировала Венгрия и бывший премьер-министр Виктор Орбан.

В то же время лидеры стран Европы неоднократно заявляли, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно.

