В Европе неоднозначно оценили план Мерца об «ассоциированном членстве» Украины в ЕС – СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил ввести для Украины формат «ассоциированного членства» в ЕС с постепенным доступом к институтам и программам. Инициатива вызвала противоречивую реакцию в Брюсселе из-за юридических и политических рисков.
Инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца по введению для Украины статуса «ассоциированного членства» в ЕС вызвала сдержанную реакцию в Брюсселе. Часть дипломатов сомневается в ее юридической и практической реализуемости, тогда как Еврокомиссия подчеркивает необходимость соблюдения «оценки по достижениям» в процессе расширения блока.

Об этом пишет Euronews.

В письме к европейским лидерам Мерц предлагает создать специальный формат, который позволил бы Украине участвовать в работе отдельных институтов ЕС без права голоса и получать доступ к части европейских программ финансирования. Предполагается, что интеграция будет проходить постепенно, шаг за шагом.

Кроме того, канцлер Германии предлагает предоставить Киеву возможность обращаться за помощью к странам ЕС в случае вооруженной агрессии, ссылаясь на статью 42.7 Договора о ЕС. По его мнению, это могло бы стать дополнительным элементом гарантий безопасности для Украины и сдерживающим фактором для россии.

Впрочем, в Брюсселе инициатива вызвала противоречивую реакцию. Часть дипломатов назвала письмо Мерца поспешным и недостаточно согласованным с партнерами, особенно накануне возможного продвижения переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Другие представители ЕС выразили сомнения относительно правовой основы предложения, отметив, что реализация такого формата, вероятно, потребовала бы изменений в европейские договоры.

В то же время в Еврокомиссии в целом положительно оценили саму идею активизации интеграции Украины. Там подчеркнули, что расширение ЕС является «геостратегической инвестицией в безопасность и стабильность Европы», а процесс должен оставаться основанным на принципе оценки прогресса каждой страны.

Напомним, Германия выступила с инициативой ввести для Украины промежуточный статус «ассоциированного члена» ЕС, который будет действовать до момента ее полноправного присоединения и должен частично закрыть потребность Киева в ускорении евроинтеграции.

Подобные альтернативные форматы, ориентированные в основном на безопасностное взаимодействие Украины и ЕС, ранее уже совместно предлагали французская и немецкая стороны.

Со своей стороны, официальный Киев рассчитывает запустить работу по всем шести переговорным кластерам уже до июля 2026 года, чтобы выйти на этап подписания финального договора о членстве в ЕС в 2027 году.

Впрочем, европейские партнеры считают этот график слишком оптимистичным, подчеркивая важность постепенного процесса, где в приоритете будут реальные реформы, а не скорость.

