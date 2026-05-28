В ООН призвали Украину и россию к прекращению эскалации и возобновлению переговоров

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Украину и россию воздержаться от дальнейшей эскалации войны и вернуться к переговорному процессу.

Соответствующее заявление он сделал на фоне новых угроз Москвы усилить удары.

«Настоятельно призываю к сдержанности. Возобновите переговоры и положите конец страданиям», – подчеркнул Тюрк.

В ООН сообщили, что недавнее обострение боевых действий привело к существенному росту числа жертв среди гражданских. По данным организации, в первые четыре месяца 2026 количество погибших и раненых в Украине выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Речь идет о 815 погибших и более 4,1 тысячи раненых.

Отдельно Тюрк упомянул массированный удар россии по Киеву 13-14 мая, в результате которого погибли 24 гражданских. Он подчеркнул, что международное гуманитарное право обязывает стороны конфликта минимизировать ущерб гражданскому населению.

Напомним, 25 мая в Министерстве иностранных дел рф заявили, что планируют новые удары «по центрам принятия решений» в Киеве и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что это заявление рф является попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения.

В МИД Украины после этого сообщили, что общий уровень угроз безопасности для Киева и других украинских городов со стороны рф остаётся таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

