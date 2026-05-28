«Это недоразумение»: в ЕК прокомментировали слова Каллас об эвакуации посольства США из Киева

Представитель Еврокомиссии Анита Гиппер сообщила, что слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что США эвакуировали свое посольство в Киеве, были недоразумением.

Заявление Хиппер прозвучало во время брифинга 28 мая.

«У нас нет никаких признаков того, что наши партнеры делают это. Это было недоразумение, которое также было выяснено впоследствии», – сказала она.

Хиппер также отметила, что дипломатические представители ЕС не намерены закрывать посольство или покидать Киев.

Напомним, накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что посольство США якобы покинуло Киев после российских угроз об ударах по столице. В то же время в Министерстве иностранных дел Украины опровергли эту информацию, подчеркнув, что она не соответствует действительности. А позде заявление Каллас опровергло и посольство США.

Стоит также отметить, что 25 мая в Министерстве иностранных дел рф заявили, что планируют новые удары «по центрам принятия решений» в Киеве и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что это заявление РФ является попыткой оправдать дальнейший террор против гражданского населения.

В МИД Украины после этого сообщили, что общий уровень угроз безопасности для Киева и других украинских городов со стороны рф остаётся таким же, как и в предыдущие годы и месяцы.

