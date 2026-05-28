У Зеленского рассказали, что приедет вместе с Gripen и как это усилит оборону Украины

Национальная безопасность
В Офисе президента сообщили, что первая партия шведских истребителей JAS 39 Gripen прибудет в Украину с дальнобойными ракетами Meteor.
Владимир Зеленский

Украина вместе с первой партией шведских истребителей JAS 39 Gripen получит ракеты «воздух-воздух» большой дальности Meteor.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в своем Телеграм-канале.

По его словам, это станет не просто очередным усилением авиации нашей страны, а позволит приблизиться к качественно новой архитектуре обороны Украины.

«Самое главное, что Gripen с ракетами Meteor на борту – это будет «длинная рука» нашей авиации, которая позволит отгонять носителей российских КАБов от фронта. Это неоценимое усиление как нашей авиации, так и защита пехоты», – подчеркнул Палиса.

Что известно об истребителях Gripen и Rafale, которые получит УкраинаИстребители Gripen и Rafale. На инфографике – характеристики, скорость, вес, размер, дальность полета, тип двигателя.

По его словам, Gripen создавался для войны, где авиация должна действовать быстро и адаптивно, с различных аэродромов оперативного базирования, в сложной среде противовоздушной обороны и под постоянным давлением противника, и именно такая война идет в Украине.

«Появление шведских истребителей дает нам больше инструментов для борьбы с российской авиацией, ракетами, дронами и средствами поражения. Это значительное усиление возможностей Воздушных сил и постепенное формирование той системы, какой мы себе ее представляем», – финализировал Палиса, поблагодарив Швецию за стратегическую поддержку Украины.

Как известно, дальность ракеты превышает 120 км, а максимальная может достигать до 200 км. Meteor оснащена прямоточным двигателем, поэтому не теряет скорость и энергию в конце полета, как большинство аналогов. Наибольшую опасность Meteor представляет для российских Су-35, Су-30 и самолетов А-50, координирующих атаки рф по Украине.

Напомним, сегодня днем президент Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию об углублении сотрудничества, а также согласовали передачу Украине 16 истребителей Gripen.

Также во время визита в Швецию президент Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно получения лицензии на производство ракет PAC-3 для систем Patriot.

А еще аналитики «Слово и дело» выяснили, какие страны вооружены истребителями Gripen и Rafale.

Владимир Зеленский Украина Швеция Авиация Ракеты Истребители SAAB Gripen Воздушные силы ПВО Война в Украине
