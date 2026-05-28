В Чехии задержан еще один подозреваемый в поджоге компании, производящей дроны для Украины

Чешская полиция задержала уже одиннадцатого подозреваемого в поджоге оружейной компании LPP Holding, которая, в частности, производит дроны для Украины.
В Чехии задержали уже одиннадцатого подозреваемого в мартовском поджоге цехов оружейного завода LPP Holding в городе Пардубице, который производит дроны для Украины.

Об этом сообщает Radio Prague International со ссылкой на полицию и прокуратуру Праги.

Отмечается, что вчера, 27 мая, чешские правоохранители задержали 11-го подозреваемого, который оказался иностранцем.

По данным полиции и прокуратуры, его планируют привлечь к ответственности за совершение террористического акта и участие в деятельности террористической группы.

Как известно, пожар произошел 20 марта в чешском Пардубице в здании, где находится производство компании LPP Holding, которая сотрудничает с израильской компанией Elbit Systems по разработке и производству дронов. Инцидент расследуют как умышленный поджог.

Напомним, изначально полиция задержала троих фигурантов – граждан США и Чехии. Один из них был задержан на территории Словакии.

А со временем в Польше суд также арестовал двух человек в рамках расследования поджога склада LPP Holding.

Пожар Арест Задержание Беспилотник Оружие Чехия Предприятие ВПК Поджог Производство
