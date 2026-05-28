Правоохранители разоблачили на взятках детектива и аналитика БЭБ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора и ГБР разоблачили две схемы в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), должностные лица которого использовали служебное положение и связи для получения взяток.

Об этом сообщают пресс-служба СБУ и генпрокурор Руслан Кравченко.

Правоохранители задержали двух должностных лиц БЭБ, подозреваемых в вымогательстве взяток за «содействие» бизнесу и избежание уголовной ответственности.

Как отмечается, был задержан аналитик БЭБ, который устроился на работу в Бюро только в феврале текущего года. Его разоблачили на получении взятки от киевского предпринимателя. За деньги чиновник помог бизнесмену оформить лицензию на хранение горючего на частных складах компании.

По словам генпрокурора Кравченко, задержанный является бывшим работником налоговой службы. За взятку он обещал использовать старые связи и повлиять на чиновников налоговой службы. После повторной подачи документов предприятию действительно выдали лицензию, а сотрудник БЭБ потребовал свое «вознаграждение» – две тысячи долларов США.

Вторым фигурантом оказался старший детектив Территориального управления БЭБ в Киевской области. По версии следствия, он требовал 15 тысяч долларов США от мужчины, фигурировавшего в деле об изготовлении, ввозе и сбыте поддельных денег.

«Детектив заявил, что якобы имеет достаточно доказательств для повторного привлечения мужчины к уголовной ответственности и уверял: из-за предыдущей судимости тот «точно окажется за решеткой». В то же время предлагал «решить вопрос» за взятку. Для организации встреч он присылал повестки якобы для проведения следственных действий. Сначала детектив получил 10 тыс. долларов США, после чего никаких следственных действий с мужчиной не проводил. Сегодня во время очередной встречи с заявителем детектив был задержан», – заявил генпрокурор.

Обоих должностных лиц сотрудники СБУ задержали непосредственно во время передачи денег. В настоящее время решается вопрос о сообщении подозрений. Следственные действия продолжаются, а задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом году НАБУ и САП разоблачили бывших детектива БЭБ Артема Мациевского и следователя полиции Киевщины на вымогательстве неправомерной выгоды в размере 150 тысяч долларов у руководителя компании «ВостокЗапад» Василия Боробца. По данным следствия, именно столько стоило непривлечение к уголовной ответственности и разблокирование счетов предприятия. Лица давили на предпринимателя, убеждая его в неизбежности подозрения, приговора и конфискации имущества.

Также недавно стало известно, что мэр одного из городов Измаильского района Одесской области требовал 35 тысяч долларов неправомерной выгоды за выдачу разрешения на строительство ветроэлектростанции.

