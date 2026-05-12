Стало известно, сколько украинцев доверяют Мадьяру и кто из лидеров ЕС теряет поддержку

Украинское общество сохраняет устойчивую приверженность европейским политикам, однако некоторые лидеры теряют позиции по сравнению с мартом 2026 года. В частности, больше всего упали рейтинги у Фридриха Мерца (44% в апреле против 51% в марте). Также по 3% доверия потеряли лидер Франции Макрон и премьер Британии Стармер.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 25 по 30 апреля 2026 года методом онлайн-опроса репрезентативной выборки 1200 интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность — с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI — Computer Assisted Web Interviewing).

В то же время, при поддержке большинства европейских лидеров, украинцы продолжают демонстрировать глубокий скепсис в отношении политиков, чья позиция воспринимается как неоднозначная или враждебная.

Стабильно высокие суммарные показатели недоверия имеют Дональд Трамп и Си Цзиньпин – 75% и 69% соответственно. При этом 49–52% респондентов испытывают к ним полное недоверие, что может отражать опасения украинцев относительно возможной смены курса США и поддержки агрессора Китаем.

Европейское трио лидеров (суммарный показатель доверия составляет 51–57,5%), имеющее самый высокий кредит доверия, выглядит так:

Урсула фон дер Ляйен (57,5%);

Эммануэль Макрон (56%);

Кир Стармер (51%).

Они сохраняют высокие показатели, даже несмотря на умеренную потерю доверия в несколько процентов.

Группа стабильной поддержки — Джорджа Мелони (45%), Фридрих Мерц (44%) и Дональд Туск (44%). Они удерживают положительный баланс доверия.

А вот новый премьер-министр Венгрии – Петер Мадьяр – пользуется доверием (полным/частичным) у 20% респондентов, в то время как совсем/скорее не доверяют ему почти вдвое больше (37%). При этом 43% респондентов либо не могут оценить доверие (34%), либо не знают, кто это (9%).

Итоги исследования свидетельствуют о том, что отношение к международным партнерам в апреле отражает внутреннюю динамику доверия. Наблюдается умеренная нисходящая коррекция рейтингов большинства западных лидеров на фоне роста скептицизма (категорического недоверия), что может указывать на усталость общества от ожидания предоставления внешней помощи или гарантий безопасности.

