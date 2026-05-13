МИД Венгрии вызвало российского посла из-за удара по Закарпатью

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало российского посла в Будапеште в связи с воздушным ударом рф по Закарпатской области 13 мая.
Об этом сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан на сегодняшнем заседании правительства страны, ее цитирует HVG.
Она отметила, что российский посол должен будет явиться в здание МИД утром в четверг, 14 мая.
Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр во время заседания заявил, что Будапешт осуждает дроновую атаку рф.
«Анита Орбан находится на связи с генеральным консулом в Ужгороде, мы предложили помощь от венгерского правительства. Мы готовы обеспечить экспорт электроэнергии или любую другую помощь», – добавил Мадьяр.
Напомним, днем 13 мая под ударом, кроме Закарпатья, оказались Ровненская, Волынская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и другие области, есть жертвы и повреждения.
Сообщалось, что ударный БПЛА российской федерации пересек границу и залетел на территорию Молдовы во время сегодняшней массированной атаки на Украину.
В целом в период с 08:00 до 18:30 враг запустил по Украине 753 ударных и имитационных БПЛА разных типов, большинство целей удалось обезвредить.
