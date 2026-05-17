На Запорожье оккупанты забирают у охотников оружие «для нужд сво»

Национальная безопасность
Читати українською
На временно оккупированной территории Запорожской области российские силовики, по данным ЦНС, принудительно изымают охотничье оружие у местных жителей якобы для нужд армии рф.
Фото: ria

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские силовики начали изымать гладкоствольное оружие у местных охотников якобы «для нужд сво».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сколько видов иностранного оборудования использует рф для производства оружияНесмотря на международные санкции, россия использует более полутора тысяч видов импортного оборудования, установленного на более чем двухстах заводах. Подробнее – на инфографике.

По данным ЦНС, оккупационная администрация называет это «добровольной благотворительной передачей», однако на самом деле оружие изымают под давлением и угрозами.

В Мелитополе оккупанты уже заявили о передаче 14 единиц охотничьего оружия российским военным.

В Центре национального сопротивления утверждают, что владельцев оружия запугивают проверками, обысками и уголовными делами за якобы незаконное хранение.

Из-за этого большинство охотников соглашаются передать оружие оккупантам.

По информации ЦНС, армия рф планирует использовать гладкоствольные ружья для борьбы с FPV-дронами из-за нехватки специального оборудования и больших потерь на фронте.

В Центре подчеркнули, что оккупанты фактически превратили временно оккупированные территории в ресурсную базу для обеспечения собственной армии.

Напомним, военная промышленность россии зависит не только от иностранных технологических компонентов, но и от импортного оборудования. Согласно данным портала «War & Sanctions» ГУР, страна-агрессор использует более полутора тысяч станков иностранного происхождения. Среди лидеров – тройка главных промышленных инноваторов: Германия, Япония и США. Полный список производителей – на инфографике.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Китай передавал россии станки для производства оружия. Украинский лидер стремится добиться прекращения поставок рф оружия и наемников из Китая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Запорожская область Оружие Оккупация Страна-террорист россия
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

США, Китай и рф хотят развалить ЕС, – Каллас
США снова могут временно отменить санкции против российской нефти – СМИ
ЕС сокращает квоты на сталь, Украина может потерять значительную часть экспорта
Фицо назвал «единственного», кто может стать лидером Европы
На Запорожье оккупанты забирают у охотников оружие «для нужд сво»
В Финляндии искали неизвестный дрон у границы с россией
Оккупанты ударили беспилотниками по Херсонщине, ранены гражданские
Грузили часть сбитого дрона: в Сумской области двое мужчин погибли из-за детонации БПЛА
«Руки прочь от прав человека!»: в Киеве вышли на протест против нового Гражданского кодекса
В кабинете Стармера отреагировали на информацию СМИ о его возможной отставке
Больше новостей