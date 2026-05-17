На Запорожье оккупанты забирают у охотников оружие «для нужд сво»

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские силовики начали изымать гладкоствольное оружие у местных охотников якобы «для нужд сво».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, оккупационная администрация называет это «добровольной благотворительной передачей», однако на самом деле оружие изымают под давлением и угрозами.

В Мелитополе оккупанты уже заявили о передаче 14 единиц охотничьего оружия российским военным.

В Центре национального сопротивления утверждают, что владельцев оружия запугивают проверками, обысками и уголовными делами за якобы незаконное хранение.

Из-за этого большинство охотников соглашаются передать оружие оккупантам.

По информации ЦНС, армия рф планирует использовать гладкоствольные ружья для борьбы с FPV-дронами из-за нехватки специального оборудования и больших потерь на фронте.

В Центре подчеркнули, что оккупанты фактически превратили временно оккупированные территории в ресурсную базу для обеспечения собственной армии.

Напомним, военная промышленность россии зависит не только от иностранных технологических компонентов, но и от импортного оборудования. Согласно данным портала «War & Sanctions» ГУР, страна-агрессор использует более полутора тысяч станков иностранного происхождения. Среди лидеров – тройка главных промышленных инноваторов: Германия, Япония и США. Полный список производителей – на инфографике.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Китай передавал россии станки для производства оружия. Украинский лидер стремится добиться прекращения поставок рф оружия и наемников из Китая.

