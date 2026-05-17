«Руки прочь от прав человека!»: в Киеве вышли на протест против нового Гражданского кодекса

В центре Киева прошла новая акция протеста против законопроекта №15150 о новом Гражданском кодексе. Участники требовали учесть поправки к документу.
В Киеве 17 мая прошла новая акция протеста против законопроекта №15150 о новом Гражданском кодексе, который Верховная Рада поддержала в первом чтении.

«Отбросит на 10 лет назад»: новый Гражданский кодекс может скрывать коррупционеров – YouControlНовый Гражданский кодекс может ограничить доступ к открытым данным и позволить скрывать информацию о коррупции. В YouControl предупреждают о рисках «права на забвение» и возможном давлении на журналистов.

Акция проходила в Мариинском парке. Участники протеста держали плакаты с надписями «Киев против 15150», «Позор», «Красть землю — это тоже добропорядочность?» и другими.

Протестующие требовали учесть поправки к законопроекту и заявляли о рисках, которые, по их мнению, содержит новый Гражданский кодекс.

Среди основных претензий — вопросы определения семьи, возможные ограничения для журналистов-расследователей, а также изменения в механизмах приобретения права собственности и защиты государственного имущества.

Во время акции люди скандировали «Руки прочь от прав человека!» и «Украинская земля не для дерибана!».

Отдельно участники протеста использовали слово «доброзвычайность», которое председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ранее предлагал как замену термину «моральные основы общества».

28 апреля Верховная Рада поддержала законопроект №15150 в первом чтении. Документ поддержали 254 народных депутата.

Новый Гражданский кодекс Украины вызвал критику из-за возможного усложнения процедур развода. Нардеп Наталия Пипа заявляла о «советских практиках» и необходимости внесения поправок.

Киев Протесты Права человека Гражданский кодекс
