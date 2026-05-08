Иран нанес новые ракетные удары по территории ОАЭ, есть раненые

В пятницу, 8 мая, системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов перехватили две иранские баллистические ракеты и несколько беспилотных летательных аппаратов во время новой волны ударов по стране. В результате воздушной атаки Ирана как минимум три человека получили ранения.

Об этом пресс-служба минобороны ОАЭ сообщает в соцсети X.

«Министерство обороны объявило, что 8 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили две баллистические ракеты и три БпЛА, запущенные из Ирана, в результате чего три человека получили ранения средней тяжести», – говорится в сообщении.

Как пишет оборонное ведомство, по подсчетам военных, с начала «откровенных иранских атак» на ОАЕ системы противовоздушной защиты перехватили 551 баллистическую и 29 крылатых ракет, а также 2263 беспилотника.

В Минобороны страны отмечают, что общее количество раненых с начала эскалации на Ближнем Востоке достигло 230 человек, а суммарное количество погибших составляет 13 человек, из которых – десять гражданских.

Напомним, в конце марта противовоздушная оборона Объединенных Арабских Эмиратов перехватила 58 воздушных средств поражения, запущенных по стране со стороны Ирана.

Как известно, 5 мая Иран совершил ракетно-дроновую атаку по территории Объединенных Арабских Эмиратов, в результате которой на нефтеперерабатывающем объекте в Фуджейре возник масштабный пожар и пострадали как минимум три человека.

Также ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты готовятся присоединиться к США и союзникам для открытия Ормузского пролива силовым путем. Такой шаг может сделать ОАЭ первой страной Персидского залива, которая непосредственно вступит в боевые действия на Ближнем Востоке.

