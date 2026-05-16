ОАЭ объяснили решение страны выйти из ОПЕК

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что выход страны из ОПЕК был стратегическим решением и не связан с политическими разногласиями.
Reuters

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мохамед аль-Мазруи прокомментировал решение страны выйти из ОПЕК и ОПЕК+, назвав его суверенным и стратегическим шагом.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам министра, решение принималось после комплексной оценки производственной политики государства и его будущих возможностей в сфере энергетики.

Аль-Мазруи подчеркнул, что выход ОАЭ из нефтяного картеля не был политически мотивированным и не свидетельствует о конфликтах или разногласиях с партнерами по организации.

Ранее официальный представитель ОАЭ заявил, что страна в настоящее время не рассматривает возможность выхода из других многосторонних организаций после решения покинуть ОПЕК.

В то же время в Абу-Даби отметили, что ОАЭ продолжают анализировать актуальность и эффективность своего участия в международных структурах.

Агентство Reuters писало, что потеря этого давнего члена ОПЕК может вызвать хаос и ослабить организацию, которая обычно стремилась демонстрировать единство, даже несмотря на внутренние споры по поводу квот на добычу и геополитики.

Также сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты ускорят реализацию нового нефтепровода, который позволит значительно увеличить экспорт нефти через порт Фуджейра и уменьшить зависимость от Ормузского пролива.

Нефть ОАЭ ОПЕК ОПЕК +
