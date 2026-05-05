В ОАЭ заявили об атаке Ирана и масштабном пожаре на нефтяном объекте

Архівне фото Reuters / 14 березня 2026

Иран осуществил ракетно-дроновую атаку по территории Объединённых Арабских Эмиратов, в результате которой на нефтеперерабатывающем объекте в Фуджейре возник масштабный пожар и пострадали как минимум трое человек.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Какие страны попали под удары Ирана за первую неделю войныНа инфографике – куда бил Иран ракетами и беспилотниками в ответ на атаки США и Израиля в течение прошлой недели.

По данным Минобороны ОАЭ, силы противовоздушной обороны страны перехватили 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, запущенные с территории Ирана. Несмотря на это, один из дронов попал в зону Fujairah Petroleum Industries Zone, вызвав «крупный пожар». В результате инцидента ранения получили трое граждан Индии.

Официальные источники Эмиратов сообщили, что пожар удалось локализовать, однако он охватил часть промышленной зоны, связанной с переработкой и транспортировкой нефти. Фуджейра является стратегически важным энергетическим узлом, расположенным рядом с Ормузским проливом – ключевым маршрутом мировых поставок нефти.

Министерство иностранных дел ОАЭ резко осудило атаку, назвав её «террористической и неспровоцированной агрессией против гражданской инфраструктуры». В заявлении подчёркивается, что страна оставляет за собой полное и законное право на ответ для защиты суверенитета.

Иран официально отрицает причастность к ударам. Представители иранских государственных СМИ заявили, что у Тегерана нет запланированных операций против нефтяных объектов ОАЭ. В то же время иранская сторона обвинила США в провокациях в регионе и попытках обеспечить проход судов через Ормузский пролив, где ситуация остаётся напряжённой.

Напомним, в конце марта противовоздушная оборона Объединённых Арабских Эмиратов перехватила 58 воздушных средств поражения, запущенных по стране со стороны Ирана.

Также ранее сообщалось, что Объединённые Арабские Эмираты готовятся присоединиться к США и союзникам для открытия Ормузского пролива силовым путём.. Такой шаг может сделать ОАЭ первой страной Персидского залива, которая напрямую вступит в боевые действия на Ближнем Востоке.

