США, Китай и рф хотят развалить ЕС, – Каллас

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что США, Китай и россия не заинтересованы в существовании сильного и единого ЕС.

Об этом сообщает Politico.

По словам Каллас, администрация президента США Дональда Трампа не любит Европейский Союз как сильного геополитического конкурента.

Она заявила, что риторика о хороших отношениях с отдельными странами ЕС при одновременной критике самого блока является частью стратегии «разделяй и властвуй».

Каллас подчеркнула, что Европейский Союз становится значительно сильнее, когда действует совместно.

Она также призвала страны ЕС заключать соглашения с США, Китаем и россией через европейские институты, а не отдельно.

По словам топ-дипломата, именно из-за силы объединенной Европы крупные государства стремятся ослабить Евросоюз.

Politico отмечает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом некоторые страны ЕС пытались сохранить отдельные каналы связи с Вашингтоном.

