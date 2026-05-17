В Финляндии искали неизвестный дрон у границы с россией

В воскресенье, 17 мая, полиция Финляндии проводила поисковую операцию в муниципалитете Леми в Южной Карелии, вблизи границы с россией, после сообщения местного жителя о возможном появлении неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает Yle.

В публикации говорится, что правоохранители проверили территорию, однако никакого дрона обнаружить не удалось.

Отдельно отмечается, что в ночь на воскресенье в воздушном пространстве юго-восточной Финляндии осуществляли патрулирование истребители Hornet в рамках усиленного мониторинга. Вооруженные силы Финляндии также отслеживали активность, связанную с масштабной атакой дронов по территории рф 17 мая.

Напомним, утром в воскресенье, 17 мая, Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в воздушном пространстве страны в приграничных районах из-за появления неизвестного беспилотника.

Также писали, что ударный БПЛА российской федерации пересек границу и залет на территорию Молдовы во время массовой атаки на Украину 13 мая.

