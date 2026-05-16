«Я знаю, как с ними разговаривать»: Буданов заявил о контактах в россии

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что его предыдущий опыт работы на должности главы ГУР помогает в процессе потенциальных переговоров с россией.

Об этом он сказал в интервью The Times.

По словам Буданова, он до сих пор поддерживает контакты с информаторами и влиятельными лицами в рф, которые передают информацию о внутренних процессах в россии.

Речь идет, в частности, о данных о сильных и слабых сторонах российской власти, а также о ее «красных линиях» в возможных переговорах.

«Мы имели с ними дело много лет. Поэтому, поверьте, я знаю, как с ними разговаривать», – заявил Буданов.

The Times отмечает, что во время работы в украинской разведке Буданов создал систему непрямых каналов коммуникации с российской стороной.

По данным издания, эти механизмы ранее использовались для организации обменов пленными, а сейчас частично применяются и в контексте потенциальных мирных переговоров.

