Военные преступления: начат новый этап развития системы документирования

Министр обороны Михаил Федоров 16 мая подписал совместную с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским директиву о создании Управления документирования нарушений права вооруженных конфликтов в структуре Военной службы правопорядка.

Об этом сообщил в сети Х правовед, экс-заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Убийство пленных бойцов ВСУ: сколько случаев зафиксировали с 2022 года С начала вторжения россияне, нарушая Женевскую конвенцию, убили более 300 попавших к ним в плен бойцов ВСУ. И это только те случаи, которые удалось установить следователям. Подробнее – на инфографике.

По его словам, новый орган должен стать следующим этапом развития системы фиксации военных преступлений в районах боевых действий, где доступ для правоохранителей ограничен.

Основной задачей Управления определена координация сбора и обработки информации, полученной непосредственно в зоне боевых действий, с последующим использованием в разведке, уголовных производствах и для предотвращения нарушений международного гуманитарного права.

Мамедов отметил, что Украина фактически формирует уникальную модель документирования военных преступлений, которая сочетает опыт стран НАТО с потребностями полномасштабной войны и предусматривает фиксацию нарушений в режиме реального времени.

Ответственность за координацию этого процесса возложена на Военную службу правопорядка ВСУ, которая также будет обеспечивать первичную работу с материалами и их сохранение в зоне боевых действий.

Следующим этапом должно стать создание полноценного направления документирования нарушений международного гуманитарного права, что позволит сформировать единый системный механизм сбора, обработки и передачи доказательств, а также координации между военными, правоохранительными органами и прокурорами.

Сырский ранее сообщал, что Украина масштабирует работу по сбору, обработке и сохранению информации о нарушениях международного гуманитарного права со стороны оккупационных войск путина.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Украина получила официальное подтверждение, что Специальный трибунал по преступлению агрессии рф против Украины будет размещен в Гааге.

