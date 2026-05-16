Трамп заявил, что не хочет независимости Тайваня: реакция Тайбэя

После визита в Пекин Дональд Трамп заявил, что не хочет «независимости» Тайваня и не стремится к войне. В Тайбэе в ответ подчеркнули свой суверенитет.
Президент США Дональд Трамп после визита в Китай призвал Тайвань не «отделяться» от Пекина и заявил, что сторонам нужно «успокоиться».

Об этом пишет Politico.

Тщательно «срежиссированный» визит Трампа маскирует разногласия между США и Китаем – WSJНесмотря на публичные заявления о «позитивных переговорах», США и Китай завершают саммит в Пекине с разными видениями будущих отношений. WSJ пишет, что главными темами визита стали Тайвань, торговля и ИИ.

16 мая в интервью Fox News Трамп рассказал о переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоялись во время его визита в Пекин.

Отвечая на вопрос о возможной помощи Тайваню в случае вторжения Китая, Трамп заявил, что не хочет, «чтобы кто-то становился независимым».

«Знаете, нам придется пролететь 9 500 миль, чтобы воевать. Я не хочу этого», – сказал президент США.

Он также добавил, что сторонам необходимо «успокоиться».

После этих заявлений Министерство иностранных дел Тайваня подчеркнуло, что остров является «суверенным и независимым демократическим государством» и не подчиняется КНР.

Китай считает Тайвань своей территорией и в последние годы усиливает дипломатическое, военное и экономическое давление на остров.

США и их союзники при этом продолжают поддерживать Тайвань и выступают за укрепление его обороноспособности. В то же время Вашингтон официально придерживается политики «одного Китая» и не имеет официальных дипломатических отношений с Тайбэем.

Напомним, визит Трампа в Китай стартовал 13 мая. 14 мая Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и договорились продолжать диалог между США и Китаем.

Также сообщалось, что несмотря на публичные заявления о «позитивных переговорах» США и Китай завершают саммит в Пекине с разными взглядами на будущие отношения.

