Буданов прокомментировал возможность организации прямого разговора между Зеленским и путиным

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что потенциальный разговор между президентом Владимиром Зеленским и диктатором рф владимиром путиным не может состояться внезапно.

Заявление Буданов приводит Суспільне.

11 мая 2026, 16:40 Переговоры по-российски: как Кремль ищет паузу Анализ кремлевской риторики о готовности к миру после парада 9 мая: визит Фицо, попытка навязать удобных посредников, риск Минска-3 и угрозы для Украины, ЕС и соседей россии.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель ГУР сначала пошутил, что межгосударственные телефонные линии между воюющими странами не работают, а «такие звонки по мобильному телефону не совершаются».

В то же время он подчеркнул, что Киев не исключает возможности переговоров, если Москва действительно готова к предметному разговору.

«Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира – это не слабость, а доказательство здравого смысла», – сказал Буданов.

Напомним, 9 мая путин заявил о готовности провести встречу с Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако, по его словам, это должно произойти только ради подписания финального мирного договора.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который накануне посетил Москву, заявил, что Зеленский должен сам связаться по телефону с путиным, если заинтересован в переговорах о завершении войны. Такой ответ, по словам Фицо, он получил от российского диктатора.

