В кремле пригрозили срывом переговоров из-за Донбасса

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры о прекращении огня не будут продвигаться без вывода украинских войск из Донбасса.
Об этом сообщают росСМИ.
По словам Ушакова, урегулирование войны в Украине «не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров», если ВСУ не покинут Донбасс.
«Киев рано или поздно осознает, что ему придётся вывести войска из Донбасса, и сделает это», – заявил помощник путина.
Также Ушаков заявил, что не согласен с мнением о том, что США якобы «бросают» украинский вопрос.
По его словам, представители США Стив Уиткофф и Кушнер «довольно скоро» могут приехать в москву для продолжения диалога.
В россии также назвали «нецелесообразными» трёхсторонние переговоры с участием США, Украины и рф, пока Киев не выполнит требование по Донбассу.
Напомним, 7 мая в кремле заявили, что не видят смысла в новом раунде трёхсторонних переговоров между рф, США и Украиной.
8 мая секретарь СНБО Рустем Умеров после встречи с представителями Дональда Трампа в США заявил о договорённости активизировать мирные переговоры.
