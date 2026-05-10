В кремле пригрозили срывом переговоров из-за Донбасса

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры о прекращении огня не будут продвигаться без вывода украинских войск из Донбасса.

Об этом сообщают росСМИ.

По словам Ушакова, урегулирование войны в Украине «не сдвинется с места даже после 10 раундов переговоров», если ВСУ не покинут Донбасс.

«Киев рано или поздно осознает, что ему придётся вывести войска из Донбасса, и сделает это», – заявил помощник путина.

Также Ушаков заявил, что не согласен с мнением о том, что США якобы «бросают» украинский вопрос.

По его словам, представители США Стив Уиткофф и Кушнер «довольно скоро» могут приехать в москву для продолжения диалога.

В россии также назвали «нецелесообразными» трёхсторонние переговоры с участием США, Украины и рф, пока Киев не выполнит требование по Донбассу.

Напомним, 7 мая в кремле заявили, что не видят смысла в новом раунде трёхсторонних переговоров между рф, США и Украиной.

8 мая секретарь СНБО Рустем Умеров после встречи с представителями Дональда Трампа в США заявил о договорённости активизировать мирные переговоры.

