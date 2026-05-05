Украина продлит перемирие, если рф будет соблюдать тишину – Буданов

Украина будет готова продлить режим прекращения огня при условии взаимного соблюдения тишины со стороны россии.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
По его словам, предложенное прекращение огня демонстрирует стремление Киева к миру и не связано с символическими датами. Буданов отметил, что речь идет прежде всего о сохранении жизней и восстановлении безопасности.
«Если прекращение огня, которое объявил президент, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира», – написал глава ОП.
Буданов добавил, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Москвы. Украинская сторона отслеживает поведение противника и готова реагировать на любые сценарии.
Напомним, 4 мая министерство обороны россии объявило о намерении ввести краткосрочное «перемирие» в войне против Украины на период 8-9 мая. Там заявили, что решение принято по указанию президента рф владимира путина и приурочено к годовщине победы во Второй мировой войне.
Президент Владимир Зеленский после этого сообщил, что Киев объявляет режим тишины уже с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он добавил, что Украина будет действовать зеркально.
