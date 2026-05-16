Франция готова помочь Украине с антибаллистикой – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в субботу, 16 мая, провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого стороны обсудили усиление оборонных возможностей Украины, в частности в сфере антибаллистической защиты.

Об этом сообщил глава государства в Telegram-канале.

14 апреля 2026, 17:11 Не Patriot'ом единым: как Украина борется с вражеской баллистикой Поражение критических предприятий российского ОПК заставило россиян тратить ракеты более экономно.

По словам Зеленского, Франция выразила готовность работать над усилением антибаллистической обороны Украины, что он назвал важным шагом в укреплении совместной защиты.

Президент поблагодарил Макрона за принципиальную позицию по осуждению российских атак и подчеркнул, что удары рф лишь подчеркивают необходимость усиления коллективной безопасности.

«Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас», – отметил Зеленский.

Отдельно стороны обсудили евроинтеграционный трек Украины и важность скорейшего открытия всех переговорных кластеров. Французская сторона, по словам президента, поддерживает этот процесс.

Напомним, Украина в 2026 году получит франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который может стать европейской альтернативой американским системам Patriot для перехвата баллистических ракет.

Также сообщалось, что, несмотря на дефицит ракет, Украина до сих пор не получила от партнеров разрешения на собственное производство американских систем ПВО Patriot.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.