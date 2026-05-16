Президент Латвии поручил оппозиционному депутату сформировать новое правительство

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс распорядился сформировать состав нового правительства страны. Соответствующее поручение получил оппозиционный депутат Андрис Кулбергс.

Об этом сообщает местное издание Delfi со ссылкой на публикацию президента в соцсети Х.

Как отмечается, соответствующий указ Ринкевичс подписал в субботу, 16 мая.

По данным СМИ, накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневных переговоров Ринкевичс заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма.

По поручению президента оппозиционный депутат Кулбергс должен сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом.

Сообщается, что до 25 мая должны определиться со составом коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и правительственной декларацией.

Как известно, недавно премьер-министр Латвии Эвика Силиня официально подала заявление об отставке в Сейм, что фактически означает роспуск действующего правительства. Решение было принято на фоне политического кризиса и потери поддержки со стороны коалиционных партнеров.

А перед этим глава Минобороны Латвии подал в отставку из-за дронов, которые нарушили воздушное пространство.

Напомним, недавно парламент Румынии отправил в отставку правительство Илие Боложана из Национал-либеральной партии (PNL), поддержав вотум недоверия почти рекордным количеством голосов.

После этого в стране обострился политический кризис, поскольку отставка правительства фактически разрушила действующую коалицию и поставила под сомнение способность политических сил быстро сформировать новое стабильное проевропейское большинство в парламенте.

