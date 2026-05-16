США и Китай договорились снизить пошлины на ряд товаров после встречи Трампа и Си Цзиньпина

Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин на ряд отдельных товаров после встречи в Пекине президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли КНР.

17 марта 2026, 18:02

Как отмечают в ведомстве, Китай и США предпримут ряд мер для расширения двусторонней торговли, в частности, в сфере сельского хозяйства.

По данным китайского министерства, стороны согласовали взаимное снижение пошлин на некоторые товары, однако конкретный перечень продукции и масштабы изменений пока не раскрываются.

В Китае сообщили, что переговоры по деталям еще продолжаются. Также Пекин подтвердил намерение закупать американские самолеты, хотя точное количество и производитель пока не называются.

Как пишет Bloomberg, китайская сторона заявила, что учтет обеспокоенность США относительно импорта американской сельскохозяйственной продукции.

Напомним, визит Трампа в Китай стартовал 13 мая. 14 мая Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине обсудили войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и договорились продолжать диалог между США и Китаем.

Также сообщалось, что, несмотря на публичные заявления о «позитивных переговорах», США и Китай завершают саммит в Пекине с разными видениями будущих отношений.

Как известно, в феврале Трамп заявил, что повысит с 10% до 15% временную таможенную ставку на импорт в США из всех стран.

Соответствующее решение Трамп принял, отреагировав на решение Верховного суда об отмене части его глобальных пошлин. Ранее он обещал ввести дополнительные тарифы в 10% на весь импорт.

А перед этим Трамп пригрозил Канаде 100% пошлинами за торговое соглашение с Китаем.

