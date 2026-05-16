Директор «Евровидения» допустил возможное возвращение россии к конкурсу

Исполнительный директор песенного конкурса «Евровидение» Мартин Грин заявил, что россия теоретически может вернуться к участию в конкурсе.

Об этом сообщает британская радиостанция LBC.

16 мая 2026, 09:00 Украина на Евровидении: какой след оставила страна за годы участия в конкурсе О чем пела Украина на Евровидении и какие места занимала на конкурсе в предыдущие годы – в материале Слово и дело.

По выводам Европейского вещательного союза, исключение рф из конкурса было связано исключительно с деятельностью российской государственной телерадиокомпании «ВГТРК», независимость которой от государства не удалось подтвердить.

На вопрос о возможном возвращении россии в случае соответствия вещателя правилам членства, он ответил, что «теоретически, да». Грин также подчеркнул, что решение об отстранении не было напрямую связано с войной, так как, по его словам, это могло бы привести к субъективным оценкам.

Это заявление прозвучало на фоне дискуссий вокруг участия Израиля в конкурсе в этом году. Часть европейских вещателей объявила о бойкоте или отказе от участия из-за этого. В частности, общественный вещатель Нидерландов AVROTROS заявил, что не может оправдать участие Израиля из-за «постоянных и серьезных человеческих страданий в Секторе Газа». Также в заявлении подчеркивается, что, по мнению вещателя, правительство Израиля использовало предыдущий конкурс как политический инструмент, что противоречит аполитичному характеру «Евровидения».

Тем временем в Вене, где проходит конкурс, правоохранители готовятся к возможным протестам накануне гранд-финала.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.