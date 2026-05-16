В Конгрессе США сомневаются в одобрении нового крупного пакета помощи Украине

Мир
Читати українською
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст заявил, что Конгресс вряд ли согласует новый крупный пакет финансовой помощи Украине.
Associated Press

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст заявил, что Конгресс США вряд ли поддержит принятие нового масштабного пакета финансовой помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине в сфере безопасности – на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму», – заявил Маст.

По словам конгрессмена-республиканца, война россии против Украины происходит «во дворе Европы», поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую часть ответственности за поддержку Киева.

В то же время Маст отметил, что администрация президента США Дональда Трампа придерживается взвешенного подхода к войне в Украине. Он добавил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину через поставки вооружения, разведывательные данные и санкционное давление на рф.

Напомним, 13 мая в Палате представителей США собрали необходимые 218 подписей для принудительного вынесения на голосование законопроекта о новой помощи Украине и усилении санкций против россии.

Мы сообщали, что в ноябре прошлого года в Конгрессе США утвердили оборонный бюджет на 2026 год. Тогда на помощь Украине выделили 800 млн долларов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
США Украина Военная помощь США Украине Военная помощь Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Директор «Евровидения» допустил возможное возвращение россии к конкурсу
В Конгрессе США сомневаются в одобрении нового крупного пакета помощи Украине
В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из 12 населенных пунктов
Вена готовится к усиленным мерам безопасности перед «Евровидением» из-за протестов вокруг Израиля
В Пенсионном фонде назвали условия получения 100% больничных
ОАЭ объяснили решение страны выйти из ОПЕК
Трамп заявил, что не хочет независимости Тайваня: реакция Тайбэя
«Большинство операций еще продолжаются»: Зеленский об ударах по рф на этой неделе
Во Львовской области 10-летний мальчик на квадроцикле сбил мужчину
В Киеве вынесли приговор водителю за наезд на военного на блокпосту
Больше новостей