В Конгрессе США сомневаются в одобрении нового крупного пакета помощи Украине

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст заявил, что Конгресс США вряд ли поддержит принятие нового масштабного пакета финансовой помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Я не верю, что вы увидите новый американский пакет помощи Украине в сфере безопасности – на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму», – заявил Маст.

По словам конгрессмена-республиканца, война россии против Украины происходит «во дворе Европы», поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую часть ответственности за поддержку Киева.

В то же время Маст отметил, что администрация президента США Дональда Трампа придерживается взвешенного подхода к войне в Украине. Он добавил, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину через поставки вооружения, разведывательные данные и санкционное давление на рф.

Напомним, 13 мая в Палате представителей США собрали необходимые 218 подписей для принудительного вынесения на голосование законопроекта о новой помощи Украине и усилении санкций против россии.

Мы сообщали, что в ноябре прошлого года в Конгрессе США утвердили оборонный бюджет на 2026 год. Тогда на помощь Украине выделили 800 млн долларов.

