В Турции упал неизвестный дрон, в домах выбило окна

Мир
Читати українською
В турецком городе Самсун упал неизвестный дрон весом около 25 килограммов. В нескольких домах выбило окна.
Фото: samsunhaber.com

В турецком городе Самсун 16 мая упал неизвестный дрон.

Об этом сообщило издание Samsunhaber.

На территории Турции упал российский дрон «Орлан-10»В пятницу, 19 декабря, в турецкой провинции Коджаэли обнаружили разведывательный БПЛА Орлан-10. Правоохранители начали расследование.

После падения дрона в трех жилых домах выбило окна. Местные жители сначала подумали, что произошел взрыв природного газа.

На место происшествия прибыли полицейские, медики и пожарные.

Специалисты собрали обломки беспилотника. По предварительным данным, его вес мог составлять около 25 килограммов.

Сейчас специалисты проводят технический осмотр места падения, а полиция начала расследование.

Напомним, в центре Кишинева в ночь на 28 апреля на крышу жилого дома упал объект, похожий на беспилотник, из-за чего жителей подъезда эвакуировали.

12 апреля в Финляндии зафиксировали еще один неизвестный беспилотник с неразорвавшейся взрывной частью, который упал на территории страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Турция Дрон
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Оккупанты ударили по центру Херсона, есть жертва и раненые в тяжелом состоянии
На Прикарпатье суд признал виновным военного, который проспал воздушную тревогу
США и Китай договорились снизить пошлины на ряд товаров после встречи Трампа и Си Цзиньпина
Военные преступления: начат новый этап развития системы документирования
В Турции упал неизвестный дрон, в домах выбило окна
Франция готова помочь Украине с антибаллистикой – Зеленский
Армия Израиля ликвидировала одного из глав ХАМАС, причастного к нападению на страну в 2023 году
Президент Финляндии сделал заявление о возможном диалоге Европы с рф
Директор «Евровидения» допустил возможное возвращение россии к конкурсу
В Конгрессе США сомневаются в одобрении нового крупного пакета помощи Украине
Больше новостей