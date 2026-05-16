В Турции упал неизвестный дрон, в домах выбило окна

В турецком городе Самсун 16 мая упал неизвестный дрон.
Об этом сообщило издание Samsunhaber.
После падения дрона в трех жилых домах выбило окна. Местные жители сначала подумали, что произошел взрыв природного газа.
На место происшествия прибыли полицейские, медики и пожарные.
Специалисты собрали обломки беспилотника. По предварительным данным, его вес мог составлять около 25 килограммов.
Сейчас специалисты проводят технический осмотр места падения, а полиция начала расследование.
Напомним, в центре Кишинева в ночь на 28 апреля на крышу жилого дома упал объект, похожий на беспилотник, из-за чего жителей подъезда эвакуировали.
12 апреля в Финляндии зафиксировали еще один неизвестный беспилотник с неразорвавшейся взрывной частью, который упал на территории страны.
