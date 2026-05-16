Армия Израиля ликвидировала одного из глав ХАМАС, причастного к нападению на страну в 2023 году

Израиль заявил о ликвидации одного из руководителей группировки ХАМАС в Секторе Газа – Изз ад-Дина аль-Хаддада, которого считают одним из главных организаторов атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным израильских властей, авиаудар нанесли 15 мая по району Рималь в Газе. В результате удара было разрушено жилое здание. Израильские ВВС нанесли удар по квартире-убежищу, где, как считалось, находился Хаддад, а также по уезжавшему автомобилю, чтобы предотвратить возможную попытку побега.

Как отмечается, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац после атаки подтвердили, что дали приказ нанести удар по Хаддаду – «командиру военного крыла ХАМАС и одному из главных организаторов резни 7 октября».

В израильском правительстве утверждают, что он возглавлял военное крыло ХАМАС в Газе после ликвидации Мухаммада Синвара в мае 2025 года.

«Аль-Хаддад был ответственным за убийства, похищения и ущерб, причиненный тысячам гражданских израильтян и военнослужащих ЦАХАЛ. Он удерживал наших заложников в плену, организовывал террористические атаки против наших сил и отказался выполнять соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом относительно разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа», – говорится в заявлении правительства, которое приводят СМИ.

При этом указывается, что в ЦАХАЛ подтвердили, что Хаддад погиб в результате авиаудара. Он принимал участие в планировании нападения 7 октября 2023 года, в результате которого погибли 1200 человек и 251 человек был похищен.

Также отмечается, что ранее Хаддад пережил несколько покушений на убийство, за его голову было назначено вознаграждение в размере 750 000 долларов.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара в мае 2025 года.

Как известно, переговоры по продвижению 20-пунктного мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа были приостановлены из-за начала военной операции против Ирана 28 февраля.

Перемирие, которое заключили между ХАМАС и Израилем еще в октябре 2025 года, пока не вышло за пределы первого этапа. Стороны остановились на выводе войск и освобождении заложников.

Следующие этапы, предусматривающие разоружение ХАМАС, полный вывод израильских войск и международное восстановление Газы, до сих пор не согласованы.

Также, в частности, ХАМАС отказался разоружаться в Секторе Газа, переговоры зашли в тупик.

