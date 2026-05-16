На Прикарпатье суд признал виновным военного, который проспал воздушную тревогу

Суд на Прикарпатье признал военного виновным в нарушении правил боевого дежурства. Во время массированной атаки рф он проспал воздушную тревогу и не отвечал на вызовы.
Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал военного виновным в нарушении правил несения боевого дежурства.

Об этом говорится в постановлении суда.

Согласно материалам дела, 16 апреля военнослужащий находился на боевом дежурстве, однако во время воздушной тревоги не отвечал на телефонные звонки и уведомления.

Как указано в материалах суда, мужчина проснулся около 4 утра после того, как к нему пришел другой военный и сообщил о вызове командира подразделения.

Суд установил, что военнослужащий не выполнил команду «готовности» для отражения воздушных атак и нарушил правила боевого дежурства.

Кроме того, его признали виновным в халатном отношении к военной службе.

Во время заседания военный признал свою вину и просил строго его не наказывать.

Суд назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска совершили комбинированную атаку по Украине. Силы ПВО уничтожили 667 воздушных целей из 703 обнаруженных, были зафиксированы попадания и разрушения на нескольких локациях.

В Воздушных силах назвали атаку рф по Украине нетипичной и отметили две ключевые особенности. Тогда россия впервые применила такое количество баллистических ракет в одной атаке и изменила время удара крылатыми ракетами.

