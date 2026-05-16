На Прикарпатье суд признал виновным военного, который проспал воздушную тревогу

Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал военного виновным в нарушении правил несения боевого дежурства.
Об этом говорится в постановлении суда.
Согласно материалам дела, 16 апреля военнослужащий находился на боевом дежурстве, однако во время воздушной тревоги не отвечал на телефонные звонки и уведомления.
Как указано в материалах суда, мужчина проснулся около 4 утра после того, как к нему пришел другой военный и сообщил о вызове командира подразделения.
Суд установил, что военнослужащий не выполнил команду «готовности» для отражения воздушных атак и нарушил правила боевого дежурства.
Кроме того, его признали виновным в халатном отношении к военной службе.
Во время заседания военный признал свою вину и просил строго его не наказывать.
Суд назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.
Напомним, в ночь на 16 апреля российские войска совершили комбинированную атаку по Украине. Силы ПВО уничтожили 667 воздушных целей из 703 обнаруженных, были зафиксированы попадания и разрушения на нескольких локациях.
В Воздушных силах назвали атаку рф по Украине нетипичной и отметили две ключевые особенности. Тогда россия впервые применила такое количество баллистических ракет в одной атаке и изменила время удара крылатыми ракетами.
