В Генштабе уточнили последствия атаки на нефтяные установки Рязанского НПЗ и военные объекты рф

В пятницу, 15 мая, и в ночь на 16 мая Силы обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов россиян, в частности, Рязанскому НПЗ и пунктам управления армии рф на оккупированной Донетчине.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, на территории НПЗ «Рязанский» были повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива. Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и задействован в обеспечении топливом армии рф.

При этом украинские защитники поразили пункт управления врага в районе Покровска, пункт управления БПЛА в Графском и ангар с военной техникой россиян в Селидово Донецкой области.

Кроме того, нанесено поражение по складу материально-технических средств российских войск в Бараниковке на Луганщине и ремонтному подразделению врага в Приволье Херсонской области.

Украинские воины также нанесли поражения по сосредоточениям живой силы оккупантов в Шахтерске, Михайловке, Ялте, Селидово в Донецкой области, в Любимовке Запорожской области и еще в районах ряда других населенных пунктов.

Как известно, в ночь на 15 мая Силы обороны нанесли серию ударов по стратегическим объектам российских сил, в частности поразили нефтеперерабатывающий завод в Рязани, а также склады боеприпасов, объекты радиолокационной разведки и корабли противника.

Напомним, президент Владимир Зеленский обнародовал видео с результатами дальнобойных ударов по территории россии за последнюю неделю и заявил, что значительная часть операций до сих пор продолжается.

Также в ночь на 16 мая беспилотники атаковали химический комбинат «Невинномысский Азот» в городе Невинномысск Ставропольского края рф. После серии взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

