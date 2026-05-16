Вена готовится к усиленным мерам безопасности перед «Евровидением» из-за протестов вокруг Израиля

Представитель Израиля на песенном конкурсе «Евровидение-2026» Ноам Беттан заявил, что слышал освистывание во время своего выступления в первом полуфинале. В то же время в Вене, где проходит конкурс, правоохранители готовятся к возможным протестам накануне гранд-финала.
Об этом пишет Reuters.
За данными агентства, протесты против участия Израиля продолжались в течение недели и собирали небольшие группы людей. Патрульная полиция Вены ожидает, что перед финалом могут пройти новые акции, в частности возможны блокады и попытки нарушения общественного порядка.
Во время первого полуфинала один из протестующих якобы выкрикнул в телевизионный микрофон лозунги «Stop! Stop the genocide» и «Free Palestine», после чего его и еще троих человек вывели из арены за неприемлемое поведение.
Директор конкурса Мартин Грин заявил, что организаторы стремятся сохранить «Евровидение» как нейтральное пространство, объединяющее артистов через музыку.
В то же время часть европейских вещателей объявила о бойкоте или отказе от участия в конкурсе в случае присутствия Израиля. В частности, общественный вещатель Нидерландов AVROTROS заявил, что не может оправдать участие Израиля из-за «постоянных и серьезных человеческих страданий в Секторе Газа».
Также в заявлении подчеркивается, что, по мнению вещателя, правительство Израиля использовало предыдущий конкурс как политический инструмент, что противоречит аполитичному характеру «Евидения». К бойкоту уже присоединились Словения, Испания, Исландия и Ирландия, которые также ссылаются на гуманитарную ситуацию в Газе.
Напомним, финал «Евровидения-2026» состоится 16 мая. Украину на конкурсе представит певица Leléka с песней Ridnym.
